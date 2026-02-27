|
Trainers House legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Trainers House hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trainers House ein EPS von -0,080 EUR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,34 Prozent auf 2,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Trainers House -0,050 EUR je Aktie verdient.
Der Jahresumsatz wurde auf 8,43 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,05 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
