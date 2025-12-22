Trainimal Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Trainimal Registered ließ sich am 19.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trainimal Registered die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Trainimal Registered 3,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at