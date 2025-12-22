|
22.12.2025 06:31:29
Trainimal Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Trainimal Registered ließ sich am 19.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trainimal Registered die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Trainimal Registered 3,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
