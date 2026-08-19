Trainline Aktie
WKN DE: A2PMMM / ISIN: GB00BKDTK925
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19.08.2026 13:08:42
Trainline, Virgin Atlantic and RED Driving School investigated over 'drip pricing'
The consumer watchdog said they were trying to find out if the three companies were not showing full prices upfront to customers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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