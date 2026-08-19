Trainline Aktie

Trainline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMMM / ISIN: GB00BKDTK925

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19.08.2026 10:50:13

Trainline, Virgin Atlantic and Red Driving School investigated over hidden fees

UK competition watchdog investigation is part of broader clampdown on illegal ‘drip pricing’Business live – latest updatesThe UK’s competition watchdog has launched investigations into Trainline, Virgin Atlantic and Red Driving School over concerns that all three companies displayed misleadingly low prices to their customers.The Competition and Markets Authority’s investigations are part of a broader clampdown on “drip pricing”, an illegal practice that makes a product appear cheaper by not including all mandatory fees. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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