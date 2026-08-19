Trainline Aktie
WKN DE: A2PMMM / ISIN: GB00BKDTK925
|
19.08.2026 10:50:13
Trainline, Virgin Atlantic and Red Driving School investigated over hidden fees
UK competition watchdog investigation is part of broader clampdown on illegal ‘drip pricing’Business live – latest updatesThe UK’s competition watchdog has launched investigations into Trainline, Virgin Atlantic and Red Driving School over concerns that all three companies displayed misleadingly low prices to their customers.The Competition and Markets Authority’s investigations are part of a broader clampdown on “drip pricing”, an illegal practice that makes a product appear cheaper by not including all mandatory fees. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trainline Plc Registered Shs
Analysen zu Trainline Plc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trainline Plc Registered Shs
|2,50
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGrüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.