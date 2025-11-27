Trakcja Polska: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trakcja Polska hat am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,08 PLN. Im letzten Jahr hatte Trakcja Polska einen Gewinn von 0,060 PLN je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Trakcja Polska 572,4 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 609,5 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at