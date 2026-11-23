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23.11.2026 06:31:29
Trakcja Polska: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Trakcja Polska hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 PLN je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 739,4 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trakcja Polska 572,4 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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