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28.09.2026 06:31:29
Trakcja Polska gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Trakcja Polska hat am 25.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 617,7 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 566,6 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
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