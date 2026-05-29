Trakcja Polska: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Trakcja Polska ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trakcja Polska die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 PLN gegenüber -0,020 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trakcja Polska im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 324,9 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 301,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at