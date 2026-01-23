|
23.01.2026 11:16:00
Traktormarkt ist 2025 um 6,7 Prozent geschrumpft
Für Rudolf Dietrich, Obmann des Club Landtechnik Austria, ist der Rückgang eine Folge des Strukturwandels. "Weniger, aber größere landwirtschaftliche Betriebe kaufen weniger, aber stärkere Traktoren", so seine Analyse. So habe sich die durchschnittliche PS-Zahl eines Standardtraktors in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt. Für heuer rechnet er bei den Standardtraktoren mit einem Zulassungsminus von vier bis zehn Prozent.
Meistverkaufte Traktormarke war 2025 nach wie vor Steyr, allerdings verzeichnete die Tochter der italienischen CNH Industrial ein Zulassungsminus von 20 Prozent. Verfolger Fendt (minus 12,4 Prozent) und New Holland (minus 13,3 Prozent) mussten ebenfalls Federn lassen, genauso wie John Deere (minus 15,1 Prozent). Ein starkes Plus hingegen verzeichnete Deutz (22,6 Prozent) und Same (69,5 Prozent). Der Tiroler Hersteller Lindner entwickelte sich stabil (0,7 Prozent).
stf/cri
