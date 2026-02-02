Trans Cosmos gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trans Cosmos hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 91,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,79 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at