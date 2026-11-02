Trans Cosmos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trans Cosmos hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Trans Cosmos 83,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 102,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at