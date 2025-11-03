Trans Cosmos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Trans Cosmos lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83,32 JPY gegenüber 67,41 JPY im Vorjahresquartal.

Trans Cosmos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at