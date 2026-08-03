Trans Cosmos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trans Cosmos gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76,00 JPY. Im Vorjahresviertel waren 90,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Trans Cosmos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 94,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at