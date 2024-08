Trans Financial Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trans Financial Resources hat am 06.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5288,57 Prozent auf 75,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at