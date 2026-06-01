Trans-Freight Containers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Trans-Freight Containers gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Trans-Freight Containers 0,730 INR je Aktie verdient.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,95 INR. Im Vorjahr hatte Trans-Freight Containers 1,92 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at