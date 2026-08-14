Trans-Freight Containers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trans-Freight Containers stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 INR. Im Vorjahresviertel hatte Trans-Freight Containers 0,490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at