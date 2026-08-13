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13.08.2026 06:31:29
TRANS GENIC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TRANS GENIC ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TRANS GENIC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 8,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRANS GENIC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat TRANS GENIC im vergangenen Quartal 3,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRANS GENIC 3,20 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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