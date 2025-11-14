TRANS GENIC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRANS GENIC präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren -4,980 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,73 Prozent auf 3,03 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at