Trans Polonia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trans Polonia hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Trans Polonia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 134,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 123,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at