TransAct Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TransAct Technologies ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TransAct Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at