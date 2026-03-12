12.03.2026 06:31:29

TransAct Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TransAct Technologies hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,790 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TransAct Technologies einen Umsatz von 10,2 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 USD. Im Vorjahr waren -0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51,48 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 43,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

