TransAct Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TransAct Technologies hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at