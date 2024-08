6th August 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc ("Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 5th August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,067 Lowest price per share (pence): 627.00 Highest price per share (pence): 668.00 Weighted average price per day (pence): 646.6993

The Company intends to cancel the purchased shares.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 646.6993 16,067 627.00 668.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 05 August 2024 08:03:29 248 668.00 XLON 00290957190TRLO1 05 August 2024 08:03:31 125 651.00 XLON 00290957202TRLO1 05 August 2024 08:06:56 121 648.00 XLON 00290960963TRLO1 05 August 2024 08:06:56 125 644.00 XLON 00290960965TRLO1 05 August 2024 08:17:35 126 630.00 XLON 00290970743TRLO1 05 August 2024 08:22:48 237 636.00 XLON 00290976316TRLO1 05 August 2024 08:24:52 125 636.00 XLON 00290978325TRLO1 05 August 2024 08:24:52 123 636.00 XLON 00290978327TRLO1 05 August 2024 08:24:52 124 636.00 XLON 00290978330TRLO1 05 August 2024 08:24:52 125 636.00 XLON 00290978331TRLO1 05 August 2024 08:45:57 127 635.00 XLON 00291001695TRLO1 05 August 2024 08:48:47 120 639.00 XLON 00291004599TRLO1 05 August 2024 08:48:47 120 640.00 XLON 00291004600TRLO1 05 August 2024 08:49:16 242 640.00 XLON 00291005079TRLO1 05 August 2024 08:49:16 240 640.00 XLON 00291005081TRLO1 05 August 2024 08:49:16 121 640.00 XLON 00291005082TRLO1 05 August 2024 08:49:16 122 640.00 XLON 00291005083TRLO1 05 August 2024 08:49:34 123 640.00 XLON 00291005404TRLO1 05 August 2024 08:49:34 120 640.00 XLON 00291005405TRLO1 05 August 2024 08:56:50 120 639.00 XLON 00291014394TRLO1 05 August 2024 09:23:31 196 639.00 XLON 00291049716TRLO1 05 August 2024 09:27:02 98 639.00 XLON 00291054162TRLO1 05 August 2024 09:27:02 21 639.00 XLON 00291054163TRLO1 05 August 2024 09:30:35 90 639.00 XLON 00291059233TRLO1 05 August 2024 09:30:35 31 639.00 XLON 00291059234TRLO1 05 August 2024 09:34:15 101 639.00 XLON 00291064243TRLO1 05 August 2024 09:34:15 21 639.00 XLON 00291064244TRLO1 05 August 2024 09:38:02 71 639.00 XLON 00291069998TRLO1 05 August 2024 09:38:02 55 639.00 XLON 00291069999TRLO1 05 August 2024 09:38:33 119 634.00 XLON 00291070709TRLO1 05 August 2024 09:38:33 1 634.00 XLON 00291070710TRLO1 05 August 2024 09:38:33 119 634.00 XLON 00291070711TRLO1 05 August 2024 09:58:28 153 634.00 XLON 00291097520TRLO1 05 August 2024 09:58:28 283 634.00 XLON 00291097521TRLO1 05 August 2024 10:14:20 100 629.00 XLON 00291117518TRLO1 05 August 2024 10:14:20 155 629.00 XLON 00291117519TRLO1 05 August 2024 10:18:29 122 627.00 XLON 00291122514TRLO1 05 August 2024 12:36:26 190 631.00 XLON 00291188449TRLO1 05 August 2024 12:36:26 370 631.00 XLON 00291188450TRLO1 05 August 2024 12:36:26 109 631.00 XLON 00291188451TRLO1 05 August 2024 13:10:22 102 635.00 XLON 00291190506TRLO1 05 August 2024 14:09:15 237 637.00 XLON 00291193239TRLO1 05 August 2024 14:09:15 60 639.00 XLON 00291193240TRLO1 05 August 2024 14:09:15 12 639.00 XLON 00291193241TRLO1 05 August 2024 14:09:15 121 639.00 XLON 00291193242TRLO1 05 August 2024 14:09:15 63 639.00 XLON 00291193243TRLO1 05 August 2024 14:36:31 125 637.00 XLON 00291194457TRLO1 05 August 2024 14:36:31 124 637.00 XLON 00291194458TRLO1 05 August 2024 14:36:31 124 637.00 XLON 00291194459TRLO1 05 August 2024 14:36:31 125 637.00 XLON 00291194460TRLO1 05 August 2024 14:36:31 124 637.00 XLON 00291194461TRLO1 05 August 2024 14:36:31 150 637.00 XLON 00291194462TRLO1 05 August 2024 14:36:31 101 637.00 XLON 00291194463TRLO1 05 August 2024 14:36:31 102 637.00 XLON 00291194464TRLO1 05 August 2024 14:36:32 300 637.00 XLON 00291194465TRLO1 05 August 2024 14:36:32 233 637.00 XLON 00291194466TRLO1 05 August 2024 14:59:42 257 643.00 XLON 00291196309TRLO1 05 August 2024 15:16:11 54 647.00 XLON 00291197288TRLO1 05 August 2024 15:20:20 374 651.00 XLON 00291197541TRLO1 05 August 2024 15:21:32 378 652.00 XLON 00291197674TRLO1 05 August 2024 15:39:04 478 652.00 XLON 00291199162TRLO1 05 August 2024 15:40:56 478 651.00 XLON 00291199351TRLO1 05 August 2024 15:49:58 84 654.00 XLON 00291200103TRLO1 05 August 2024 15:49:58 90 654.00 XLON 00291200104TRLO1 05 August 2024 15:50:00 378 653.00 XLON 00291200107TRLO1 05 August 2024 15:50:14 384 653.00 XLON 00291200133TRLO1 05 August 2024 15:57:56 244 651.00 XLON 00291200855TRLO1 05 August 2024 15:57:56 122 651.00 XLON 00291200856TRLO1 05 August 2024 15:57:56 43 651.00 XLON 00291200857TRLO1 05 August 2024 15:57:59 102 652.00 XLON 00291200878TRLO1 05 August 2024 16:06:51 249 653.00 XLON 00291201728TRLO1 05 August 2024 16:06:52 25 655.00 XLON 00291201729TRLO1 05 August 2024 16:10:44 70 655.00 XLON 00291202097TRLO1 05 August 2024 16:22:13 101 654.00 XLON 00291203117TRLO1 05 August 2024 16:22:33 1 655.00 XLON 00291203154TRLO1 05 August 2024 16:26:48 147 656.00 XLON 00291203444TRLO1 05 August 2024 16:26:48 370 656.00 XLON 00291203445TRLO1 05 August 2024 16:27:38 15 657.00 XLON 00291203510TRLO1 05 August 2024 16:27:38 30 657.00 XLON 00291203511TRLO1 05 August 2024 16:27:45 399 657.00 XLON 00291203522TRLO1 05 August 2024 16:27:45 101 657.00 XLON 00291203523TRLO1 05 August 2024 16:27:45 180 657.00 XLON 00291203524TRLO1 05 August 2024 16:27:45 157 657.00 XLON 00291203525TRLO1 05 August 2024 16:27:45 401 657.00 XLON 00291203526TRLO1 05 August 2024 16:27:45 350 657.00 XLON 00291203527TRLO1 05 August 2024 16:27:45 103 657.00 XLON 00291203528TRLO1 05 August 2024 16:27:45 80 657.00 XLON 00291203529TRLO1 05 August 2024 16:27:45 78 657.00 XLON 00291203530TRLO1 05 August 2024 16:27:45 80 657.00 XLON 00291203531TRLO1 05 August 2024 16:27:48 343 657.00 XLON 00291203536TRLO1 05 August 2024 16:27:48 350 657.00 XLON 00291203537TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203538TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203539TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203540TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203541TRLO1 05 August 2024 16:27:48 38 657.00 XLON 00291203542TRLO1 05 August 2024 16:27:48 132 657.00 XLON 00291203543TRLO1 05 August 2024 16:27:48 350 657.00 XLON 00291203544TRLO1 05 August 2024 16:27:48 105 657.00 XLON 00291203545TRLO1 05 August 2024 16:27:48 80 657.00 XLON 00291203546TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203547TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203548TRLO1 05 August 2024 16:27:48 78 657.00 XLON 00291203549TRLO1 05 August 2024 16:27:48 36 657.00 XLON 00291203550TRLO1 05 August 2024 16:28:02 125 655.00 XLON 00291203567TRLO1 05 August 2024 16:28:50 117 655.00 XLON 00291203621TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970