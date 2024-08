13th August 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc ("Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 12th August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 28,386 Lowest price per share (pence): 687.00 Highest price per share (pence): 702.00 Weighted average price per day (pence): 698.8767

The Company intends to cancel the purchased shares. As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 72,446,973 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 72,446,973 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 698.8767 28,386 687.00 702.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 12 August 2024 08:00:22 118 701.00 XLON 00292170901TRLO1 12 August 2024 08:51:24 113 702.00 XLON 00292209605TRLO1 12 August 2024 09:10:50 1,392 700.00 XLON 00292227163TRLO1 12 August 2024 09:10:50 70 699.00 XLON 00292227164TRLO1 12 August 2024 10:22:18 113 702.00 XLON 00292272763TRLO1 12 August 2024 10:22:18 1,831 700.00 XLON 00292272767TRLO1 12 August 2024 10:22:19 11 700.00 XLON 00292272771TRLO1 12 August 2024 10:22:19 1,161 700.00 XLON 00292272772TRLO1 12 August 2024 10:25:31 64 700.00 XLON 00292275803TRLO1 12 August 2024 10:25:31 11 700.00 XLON 00292275804TRLO1 12 August 2024 10:25:51 4,000 700.00 XLON 00292276075TRLO1 12 August 2024 10:51:14 11 700.00 XLON 00292297252TRLO1 12 August 2024 11:21:25 1,041 700.00 XLON 00292300998TRLO1 12 August 2024 11:21:25 11 700.00 XLON 00292300999TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301000TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301001TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301002TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301003TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301006TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301007TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301009TRLO1 12 August 2024 11:21:29 116 700.00 XLON 00292301010TRLO1 12 August 2024 11:21:29 234 700.00 XLON 00292301012TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301013TRLO1 12 August 2024 11:21:29 117 700.00 XLON 00292301014TRLO1 12 August 2024 11:21:29 234 700.00 XLON 00292301015TRLO1 12 August 2024 11:21:29 234 700.00 XLON 00292301016TRLO1 12 August 2024 11:21:29 233 700.00 XLON 00292301017TRLO1 12 August 2024 11:21:29 6,500 700.00 XLON 00292301004TRLO1 12 August 2024 11:21:29 11 700.00 XLON 00292301005TRLO1 12 August 2024 11:21:29 106 700.00 XLON 00292301008TRLO1 12 August 2024 11:21:29 242 700.00 XLON 00292301011TRLO1 12 August 2024 11:21:29 311 699.00 XLON 00292301019TRLO1 12 August 2024 11:21:29 97 699.00 XLON 00292301020TRLO1 12 August 2024 11:21:29 27 699.00 XLON 00292301021TRLO1 12 August 2024 11:21:30 275 698.00 XLON 00292301022TRLO1 12 August 2024 11:21:30 86 698.00 XLON 00292301023TRLO1 12 August 2024 11:21:30 104 699.00 XLON 00292301024TRLO1 12 August 2024 11:21:30 305 699.00 XLON 00292301025TRLO1 12 August 2024 11:21:32 3 699.00 XLON 00292301026TRLO1 12 August 2024 11:25:44 410 699.00 XLON 00292301108TRLO1 12 August 2024 11:25:44 93 699.00 XLON 00292301109TRLO1 12 August 2024 11:25:44 27 699.00 XLON 00292301110TRLO1 12 August 2024 11:25:44 27 699.00 XLON 00292301111TRLO1 12 August 2024 11:25:44 24 699.00 XLON 00292301112TRLO1 12 August 2024 11:25:44 27 699.00 XLON 00292301113TRLO1 12 August 2024 11:29:34 140 699.00 XLON 00292301211TRLO1 12 August 2024 11:29:34 140 699.00 XLON 00292301212TRLO1 12 August 2024 11:29:34 140 699.00 XLON 00292301213TRLO1 12 August 2024 11:29:34 140 699.00 XLON 00292301214TRLO1 12 August 2024 11:33:39 142 696.00 XLON 00292301306TRLO1 12 August 2024 11:55:27 62 696.00 XLON 00292302066TRLO1 12 August 2024 11:55:27 27 696.00 XLON 00292302067TRLO1 12 August 2024 11:55:27 27 696.00 XLON 00292302068TRLO1 12 August 2024 11:55:28 123 695.00 XLON 00292302069TRLO1 12 August 2024 11:56:37 65 692.00 XLON 00292302141TRLO1 12 August 2024 11:56:37 14 692.00 XLON 00292302142TRLO1 12 August 2024 12:32:18 11 691.00 XLON 00292303614TRLO1 12 August 2024 13:13:56 11 691.00 XLON 00292304811TRLO1 12 August 2024 13:13:56 205 691.00 XLON 00292304812TRLO1 12 August 2024 13:13:56 124 691.00 XLON 00292304813TRLO1 12 August 2024 13:13:56 350 690.00 XLON 00292304814TRLO1 12 August 2024 13:13:56 197 687.00 XLON 00292304815TRLO1 12 August 2024 14:11:13 103 691.00 XLON 00292306510TRLO1 12 August 2024 14:11:13 133 691.00 XLON 00292306511TRLO1 12 August 2024 14:12:35 11 690.00 XLON 00292306618TRLO1 12 August 2024 14:13:24 106 690.00 XLON 00292306648TRLO1 12 August 2024 14:43:33 121 695.00 XLON 00292308087TRLO1 12 August 2024 14:43:34 120 694.00 XLON 00292308088TRLO1 12 August 2024 14:43:34 308 694.00 XLON 00292308089TRLO1 12 August 2024 14:43:34 82 694.00 XLON 00292308090TRLO1 12 August 2024 14:43:34 193 694.00 XLON 00292308091TRLO1 12 August 2024 14:44:32 150 694.00 XLON 00292308190TRLO1 12 August 2024 14:44:32 99 694.00 XLON 00292308191TRLO1 12 August 2024 14:59:25 95 697.00 XLON 00292309880TRLO1 12 August 2024 14:59:25 95 697.00 XLON 00292309881TRLO1 12 August 2024 15:07:16 121 695.00 XLON 00292310313TRLO1 12 August 2024 15:07:16 121 695.00 XLON 00292310314TRLO1 12 August 2024 15:07:16 120 695.00 XLON 00292310315TRLO1 12 August 2024 15:07:16 338 694.00 XLON 00292310316TRLO1 12 August 2024 15:29:01 22 697.00 XLON 00292311217TRLO1 12 August 2024 15:41:18 114 696.00 XLON 00292311908TRLO1 12 August 2024 15:54:55 43 699.00 XLON 00292312585TRLO1 12 August 2024 15:54:55 117 699.00 XLON 00292312586TRLO1 12 August 2024 15:54:55 305 699.00 XLON 00292312587TRLO1 12 August 2024 15:55:57 367 696.00 XLON 00292312645TRLO1 12 August 2024 16:05:46 10 699.00 XLON 00292313096TRLO1 12 August 2024 16:05:46 11 699.00 XLON 00292313097TRLO1 12 August 2024 16:05:46 30 699.00 XLON 00292313098TRLO1 12 August 2024 16:05:46 410 699.00 XLON 00292313099TRLO1 12 August 2024 16:05:46 89 699.00 XLON 00292313100TRLO1 12 August 2024 16:05:47 306 700.00 XLON 00292313101TRLO1 12 August 2024 16:05:47 251 700.00 XLON 00292313102TRLO1 12 August 2024 16:05:47 384 700.00 XLON 00292313103TRLO1 12 August 2024 16:13:43 366 697.00 XLON 00292313724TRLO1 12 August 2024 16:13:43 9 697.00 XLON 00292313725TRLO1 12 August 2024 16:13:43 279 700.00 XLON 00292313726TRLO1 12 August 2024 16:13:44 200 700.00 XLON 00292313727TRLO1 12 August 2024 16:13:44 113 700.00 XLON 00292313728TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970