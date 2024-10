1st October 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc ("Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 30th September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 14,905 Lowest price per share (pence): 677.00 Highest price per share (pence): 685.00 Weighted average price per day (pence): 680.7810

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 72,197,199 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 72,197,199 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 680.7810 14,905 677.00 685.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 30 September 2024 08:36:46 233 682.00 XLON 00301581892TRLO1 30 September 2024 09:30:01 224 681.00 XLON 00301678792TRLO1 30 September 2024 09:30:01 114 680.00 XLON 00301678793TRLO1 30 September 2024 09:30:01 106 680.00 XLON 00301678794TRLO1 30 September 2024 09:30:04 332 683.00 XLON 00301678848TRLO1 30 September 2024 09:30:04 18 683.00 XLON 00301678849TRLO1 30 September 2024 10:50:11 60 685.00 XLON 00301785731TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785732TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785733TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785734TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785735TRLO1 30 September 2024 10:50:11 98 685.00 XLON 00301785736TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785738TRLO1 30 September 2024 10:50:11 166 685.00 XLON 00301785739TRLO1 30 September 2024 10:50:11 113 683.00 XLON 00301785740TRLO1 30 September 2024 10:50:14 126 684.00 XLON 00301785798TRLO1 30 September 2024 10:50:14 108 684.00 XLON 00301785799TRLO1 30 September 2024 10:50:14 5 684.00 XLON 00301785800TRLO1 30 September 2024 11:31:52 166 685.00 XLON 00301803297TRLO1 30 September 2024 11:31:52 113 683.00 XLON 00301803298TRLO1 30 September 2024 11:31:52 115 682.00 XLON 00301803299TRLO1 30 September 2024 11:31:55 160 684.00 XLON 00301803300TRLO1 30 September 2024 11:31:55 99 684.00 XLON 00301803301TRLO1 30 September 2024 11:31:55 99 684.00 XLON 00301803302TRLO1 30 September 2024 11:31:55 118 683.00 XLON 00301803303TRLO1 30 September 2024 11:31:55 10 682.00 XLON 00301803304TRLO1 30 September 2024 11:31:55 1 682.00 XLON 00301803305TRLO1 30 September 2024 11:31:55 109 682.00 XLON 00301803306TRLO1 30 September 2024 11:38:46 120 682.00 XLON 00301803547TRLO1 30 September 2024 11:38:50 96 683.00 XLON 00301803552TRLO1 30 September 2024 11:38:50 160 683.00 XLON 00301803553TRLO1 30 September 2024 11:38:50 96 683.00 XLON 00301803554TRLO1 30 September 2024 11:46:31 11 681.00 XLON 00301804279TRLO1 30 September 2024 11:46:31 101 681.00 XLON 00301804280TRLO1 30 September 2024 11:46:34 140 682.00 XLON 00301804283TRLO1 30 September 2024 11:46:34 92 682.00 XLON 00301804284TRLO1 30 September 2024 11:46:34 97 682.00 XLON 00301804285TRLO1 30 September 2024 11:46:34 11 682.00 XLON 00301804286TRLO1 30 September 2024 11:46:34 5 682.00 XLON 00301804287TRLO1 30 September 2024 11:46:34 29 682.00 XLON 00301804288TRLO1 30 September 2024 11:46:34 117 681.00 XLON 00301804289TRLO1 30 September 2024 12:01:23 119 680.00 XLON 00301805527TRLO1 30 September 2024 12:01:25 29 681.00 XLON 00301805534TRLO1 30 September 2024 12:01:25 260 681.00 XLON 00301805535TRLO1 30 September 2024 12:01:25 111 681.00 XLON 00301805536TRLO1 30 September 2024 12:01:25 92 681.00 XLON 00301805537TRLO1 30 September 2024 12:02:13 29 681.00 XLON 00301805572TRLO1 30 September 2024 12:02:53 117 680.00 XLON 00301805625TRLO1 30 September 2024 12:11:39 113 679.00 XLON 00301806035TRLO1 30 September 2024 12:11:42 97 680.00 XLON 00301806037TRLO1 30 September 2024 12:11:42 170 680.00 XLON 00301806038TRLO1 30 September 2024 12:11:42 201 680.00 XLON 00301806039TRLO1 30 September 2024 12:22:29 92 680.00 XLON 00301806440TRLO1 30 September 2024 12:22:33 70 679.00 XLON 00301806447TRLO1 30 September 2024 12:22:33 22 679.00 XLON 00301806448TRLO1 30 September 2024 12:22:33 142 679.00 XLON 00301806449TRLO1 30 September 2024 12:25:11 307 680.00 XLON 00301806594TRLO1 30 September 2024 12:25:11 468 680.00 XLON 00301806595TRLO1 30 September 2024 12:25:11 92 680.00 XLON 00301806596TRLO1 30 September 2024 12:27:00 20 679.00 XLON 00301806649TRLO1 30 September 2024 12:32:03 3 680.00 XLON 00301806821TRLO1 30 September 2024 12:32:03 66 680.00 XLON 00301806822TRLO1 30 September 2024 12:38:53 112 680.00 XLON 00301807067TRLO1 30 September 2024 12:38:53 75 680.00 XLON 00301807068TRLO1 30 September 2024 12:38:53 101 680.00 XLON 00301807069TRLO1 30 September 2024 13:34:28 120 680.00 XLON 00301809026TRLO1 30 September 2024 13:34:28 119 679.00 XLON 00301809027TRLO1 30 September 2024 13:34:30 153 681.00 XLON 00301809029TRLO1 30 September 2024 13:34:30 93 681.00 XLON 00301809030TRLO1 30 September 2024 13:34:30 93 681.00 XLON 00301809031TRLO1 30 September 2024 13:34:30 67 681.00 XLON 00301809032TRLO1 30 September 2024 13:34:30 108 681.00 XLON 00301809033TRLO1 30 September 2024 13:40:39 11 680.00 XLON 00301809160TRLO1 30 September 2024 13:40:39 248 681.00 XLON 00301809161TRLO1 30 September 2024 13:40:49 330 681.00 XLON 00301809168TRLO1 30 September 2024 13:41:07 46 680.00 XLON 00301809175TRLO1 30 September 2024 13:41:07 62 680.00 XLON 00301809176TRLO1 30 September 2024 13:41:07 11 680.00 XLON 00301809177TRLO1 30 September 2024 13:41:07 601 681.00 XLON 00301809178TRLO1 30 September 2024 13:41:07 217 681.00 XLON 00301809179TRLO1 30 September 2024 13:41:07 203 681.00 XLON 00301809180TRLO1 30 September 2024 13:44:54 71 680.00 XLON 00301809293TRLO1 30 September 2024 14:36:37 110 680.00 XLON 00301812082TRLO1 30 September 2024 14:40:55 119 680.00 XLON 00301812497TRLO1 30 September 2024 14:44:32 118 680.00 XLON 00301812623TRLO1 30 September 2024 14:50:12 219 680.00 XLON 00301812915TRLO1 30 September 2024 14:50:12 220 680.00 XLON 00301812916TRLO1 30 September 2024 14:50:15 221 680.00 XLON 00301812917TRLO1 30 September 2024 14:50:15 221 680.00 XLON 00301812918TRLO1 30 September 2024 14:50:21 222 680.00 XLON 00301812932TRLO1 30 September 2024 14:50:21 221 680.00 XLON 00301812933TRLO1 30 September 2024 15:05:52 222 679.00 XLON 00301813632TRLO1 30 September 2024 15:05:52 189 678.00 XLON 00301813633TRLO1 30 September 2024 15:05:52 32 678.00 XLON 00301813634TRLO1 30 September 2024 15:11:16 77 679.00 XLON 00301813841TRLO1 30 September 2024 15:36:42 112 678.00 XLON 00301815087TRLO1 30 September 2024 15:36:42 112 678.00 XLON 00301815088TRLO1 30 September 2024 15:59:51 220 678.00 XLON 00301816233TRLO1 30 September 2024 15:59:51 45 677.00 XLON 00301816234TRLO1 30 September 2024 15:59:51 125 677.00 XLON 00301816235TRLO1 30 September 2024 15:59:52 521 679.00 XLON 00301816236TRLO1 30 September 2024 15:59:52 108 679.00 XLON 00301816237TRLO1 30 September 2024 15:59:52 172 679.00 XLON 00301816238TRLO1 30 September 2024 15:59:52 106 679.00 XLON 00301816239TRLO1 30 September 2024 15:59:52 97 679.00 XLON 00301816240TRLO1 30 September 2024 15:59:56 345 679.00 XLON 00301816241TRLO1 30 September 2024 16:00:02 228 678.00 XLON 00301816245TRLO1 30 September 2024 16:14:40 110 678.00 XLON 00301816821TRLO1 30 September 2024 16:15:24 20 677.00 XLON 00301816856TRLO1 30 September 2024 16:16:24 97 677.00 XLON 00301816886TRLO1 30 September 2024 16:17:00 20 677.00 XLON 00301816911TRLO1 30 September 2024 16:17:00 109 677.00 XLON 00301816912TRLO1 30 September 2024 16:21:35 108 679.00 XLON 00301817200TRLO1

