24th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc ("Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 21st March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,598 Lowest price per share (pence): 622.00 Highest price per share (pence): 633.00 Weighted average price per day (pence): 625.1722

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,889,647 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,889,647 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 625.1722 12,598 622.00 633.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 21 March 2025 08:04:54 40 633.00 XLON 00328900907TRLO1 21 March 2025 08:04:54 71 633.00 XLON 00328900908TRLO1 21 March 2025 08:04:54 132 631.00 XLON 00328900909TRLO1 21 March 2025 08:11:35 103 631.00 XLON 00328908249TRLO1 21 March 2025 08:11:35 27 631.00 XLON 00328908250TRLO1 21 March 2025 08:17:55 127 629.00 XLON 00328916238TRLO1 21 March 2025 08:20:51 124 628.00 XLON 00328922632TRLO1 21 March 2025 08:21:05 49 628.00 XLON 00328923026TRLO1 21 March 2025 08:31:11 136 630.00 XLON 00328936409TRLO1 21 March 2025 08:31:11 51 630.00 XLON 00328936410TRLO1 21 March 2025 08:31:14 123 629.00 XLON 00328936476TRLO1 21 March 2025 09:11:41 133 628.00 XLON 00328983162TRLO1 21 March 2025 09:11:41 118 628.00 XLON 00328983163TRLO1 21 March 2025 09:11:41 15 628.00 XLON 00328983164TRLO1 21 March 2025 09:11:41 132 628.00 XLON 00328983165TRLO1 21 March 2025 09:19:45 1 627.00 XLON 00328991898TRLO1 21 March 2025 09:19:45 123 627.00 XLON 00328991899TRLO1 21 March 2025 09:19:45 129 627.00 XLON 00328991900TRLO1 21 March 2025 10:15:29 127 625.00 XLON 00329038531TRLO1 21 March 2025 10:33:50 32 626.00 XLON 00329039155TRLO1 21 March 2025 10:33:50 96 626.00 XLON 00329039156TRLO1 21 March 2025 10:33:50 128 626.00 XLON 00329039157TRLO1 21 March 2025 10:36:58 78 625.00 XLON 00329039300TRLO1 21 March 2025 10:36:58 51 625.00 XLON 00329039301TRLO1 21 March 2025 10:37:05 127 624.00 XLON 00329039307TRLO1 21 March 2025 10:37:09 132 623.00 XLON 00329039308TRLO1 21 March 2025 10:41:10 23 625.00 XLON 00329039389TRLO1 21 March 2025 10:41:18 67 625.00 XLON 00329039393TRLO1 21 March 2025 10:59:45 126 626.00 XLON 00329040389TRLO1 21 March 2025 11:59:41 127 625.00 XLON 00329041795TRLO1 21 March 2025 11:59:41 126 625.00 XLON 00329041796TRLO1 21 March 2025 11:59:41 126 625.00 XLON 00329041797TRLO1 21 March 2025 12:05:45 128 625.00 XLON 00329041978TRLO1 21 March 2025 12:35:42 55 625.00 XLON 00329042570TRLO1 21 March 2025 12:35:42 100 625.00 XLON 00329042571TRLO1 21 March 2025 12:35:42 91 625.00 XLON 00329042572TRLO1 21 March 2025 12:35:42 1 625.00 XLON 00329042573TRLO1 21 March 2025 12:35:42 4 625.00 XLON 00329042574TRLO1 21 March 2025 12:35:43 101 625.00 XLON 00329042575TRLO1 21 March 2025 12:35:43 95 625.00 XLON 00329042576TRLO1 21 March 2025 12:35:43 72 625.00 XLON 00329042577TRLO1 21 March 2025 12:44:30 124 624.00 XLON 00329042758TRLO1 21 March 2025 12:44:30 124 624.00 XLON 00329042759TRLO1 21 March 2025 12:44:30 650 624.00 XLON 00329042760TRLO1 21 March 2025 12:44:30 92 625.00 XLON 00329042761TRLO1 21 March 2025 12:44:30 91 625.00 XLON 00329042762TRLO1 21 March 2025 12:44:30 54 625.00 XLON 00329042763TRLO1 21 March 2025 12:44:30 69 625.00 XLON 00329042764TRLO1 21 March 2025 12:44:30 23 625.00 XLON 00329042765TRLO1 21 March 2025 12:49:41 124 625.00 XLON 00329042905TRLO1 21 March 2025 12:50:30 126 624.00 XLON 00329042923TRLO1 21 March 2025 12:55:31 129 624.00 XLON 00329042973TRLO1 21 March 2025 12:55:31 129 624.00 XLON 00329042974TRLO1 21 March 2025 13:01:50 125 623.00 XLON 00329043141TRLO1 21 March 2025 13:20:28 127 622.00 XLON 00329043528TRLO1 21 March 2025 13:20:28 126 622.00 XLON 00329043529TRLO1 21 March 2025 13:22:51 132 623.00 XLON 00329043573TRLO1 21 March 2025 13:22:51 131 623.00 XLON 00329043574TRLO1 21 March 2025 13:22:51 131 623.00 XLON 00329043575TRLO1 21 March 2025 13:24:00 129 623.00 XLON 00329043608TRLO1 21 March 2025 13:24:40 127 623.00 XLON 00329043636TRLO1 21 March 2025 13:53:20 127 622.00 XLON 00329044832TRLO1 21 March 2025 13:59:45 126 623.00 XLON 00329045335TRLO1 21 March 2025 13:59:45 399 623.00 XLON 00329045336TRLO1 21 March 2025 13:59:49 130 623.00 XLON 00329045371TRLO1 21 March 2025 14:31:03 257 625.00 XLON 00329046932TRLO1 21 March 2025 14:47:42 137 625.00 XLON 00329047557TRLO1 21 March 2025 14:47:59 137 625.00 XLON 00329047561TRLO1 21 March 2025 14:48:14 134 625.00 XLON 00329047569TRLO1 21 March 2025 14:48:32 138 625.00 XLON 00329047588TRLO1 21 March 2025 14:49:02 135 625.00 XLON 00329047612TRLO1 21 March 2025 14:49:22 138 627.00 XLON 00329047623TRLO1 21 March 2025 14:49:40 136 627.00 XLON 00329047627TRLO1 21 March 2025 14:49:58 139 627.00 XLON 00329047635TRLO1 21 March 2025 14:51:11 267 626.00 XLON 00329047680TRLO1 21 March 2025 14:51:11 24 626.00 XLON 00329047681TRLO1 21 March 2025 14:51:11 224 626.00 XLON 00329047682TRLO1 21 March 2025 14:55:25 125 625.00 XLON 00329047962TRLO1 21 March 2025 15:00:05 171 625.00 XLON 00329048161TRLO1 21 March 2025 15:00:05 77 625.00 XLON 00329048162TRLO1 21 March 2025 15:08:00 124 625.00 XLON 00329048623TRLO1 21 March 2025 15:12:57 71 625.00 XLON 00329048857TRLO1 21 March 2025 15:12:57 54 625.00 XLON 00329048858TRLO1 21 March 2025 15:18:23 124 625.00 XLON 00329049117TRLO1 21 March 2025 15:23:56 124 625.00 XLON 00329049483TRLO1 21 March 2025 15:29:27 124 624.00 XLON 00329050010TRLO1 21 March 2025 15:49:31 248 625.00 XLON 00329051284TRLO1 21 March 2025 15:53:35 123 625.00 XLON 00329051594TRLO1 21 March 2025 16:00:55 124 624.00 XLON 00329051977TRLO1 21 March 2025 16:00:55 123 624.00 XLON 00329051978TRLO1 21 March 2025 16:00:55 123 624.00 XLON 00329051979TRLO1 21 March 2025 16:07:18 420 625.00 XLON 00329052297TRLO1 21 March 2025 16:08:00 420 625.00 XLON 00329052362TRLO1 21 March 2025 16:09:53 1 625.00 XLON 00329052415TRLO1 21 March 2025 16:09:53 201 625.00 XLON 00329052416TRLO1 21 March 2025 16:11:50 5 625.00 XLON 00329052602TRLO1 21 March 2025 16:11:50 123 625.00 XLON 00329052603TRLO1 21 March 2025 16:11:57 128 625.00 XLON 00329052610TRLO1 21 March 2025 16:19:57 507 625.00 XLON 00329053134TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970