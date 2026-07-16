TRANSACTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TRANSACTION hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS lag bei 22,27 JPY. Im letzten Jahr hatte TRANSACTION einen Gewinn von 18,64 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,25 Prozent auf 8,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at