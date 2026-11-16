16.11.2026 06:31:29

Transaction Media Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Transaction Media Networks hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Transaction Media Networks 0,140 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,76 Milliarden JPY – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transaction Media Networks 3,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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