Transaction Media Networks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Transaction Media Networks hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 10,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Transaction Media Networks -5,360 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at