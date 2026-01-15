|
15.01.2026 06:31:29
TRANSACTION stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TRANSACTION hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRANSACTION ein EPS von 18,13 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!