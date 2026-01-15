TRANSACTION stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TRANSACTION hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRANSACTION ein EPS von 18,13 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at