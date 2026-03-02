|
TransAlta: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TransAlta hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 599,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,640 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,590 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 2,41 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
