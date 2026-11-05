TransAlta hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TransAlta ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TransAlta die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 536,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at