TransAlta stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TransAlta präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TransAlta mit einem Umsatz von insgesamt 565,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 758,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 25,46 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at