Transat AT A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Transat AT A lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Transat AT A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,73 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,100 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 870,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 829,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at