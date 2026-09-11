Transat AT A legte Quartalsergebnis vor

Transat AT A hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Transat AT A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,60 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,97 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transat AT A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 792,7 Millionen CAD im Vergleich zu 766,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at