Transat AT A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transat AT A lud am 05.06.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Transat AT A 973,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 870,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at