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12.06.2026 06:31:29
Transat AT A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Transat AT A hat am 10.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Transat AT A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Transat AT A mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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