Transat AT A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transat AT A hat am 17.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,31 CAD. Ein Jahr zuvor waren 1,05 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 771,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transat AT A 788,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,940 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,49 Prozent auf 3,40 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at