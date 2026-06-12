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12.06.2026 06:31:29
Transat AT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Transat AT veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,94 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,03 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transat AT 1,03 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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