Transat AT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transat AT veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,94 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,03 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transat AT 1,03 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at