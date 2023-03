Transat AT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Transat AT hat am 09.03.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,620 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT -2,530 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 229,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 667,5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 202,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at