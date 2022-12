Transat AT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Transat AT hat am 15.12.2022 die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,000 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transat AT -3,140 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 573,1 Millionen CAD – ein Plus von 812,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transat AT 62,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Transat AT vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 10,670 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,830 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Transat AT im vergangenen Geschäftsjahr 1,64 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1215,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transat AT 124,82 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 10,901 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,65 Milliarden CAD, befunden.

