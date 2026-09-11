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11.09.2026 06:31:28
Transat AT präsentierte Quartalsergebnisse
Transat AT lud am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,60 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Transat AT ein Ergebnis je Aktie von 9,97 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Transat AT im vergangenen Quartal 792,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transat AT 766,3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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