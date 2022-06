Transat AT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Transat AT stellte am 09.06.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,950 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,740 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4631,31 Prozent auf 358,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at