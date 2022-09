Transat AT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Transat AT hat am 08.09.2022 die Bilanz zum am 31.07.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,200 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,060 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 508,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Transat AT 12,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at