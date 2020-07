Transatlantik-Koordinator begrüßt Nominierung für Botschafterposten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, hat die Nominierung des ehemaligen Heeresoffiziers Douglas Macgregor für den Posten des US-Botschafters in Deutschland positiv bewertet. "Ich begrüße es, dass die US-Administration den wichtigen Posten des US-Botschafters in Deutschland nicht länger unbesetzt lassen will", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Die transatlantischen Beziehungen leben vom vitalen Austausch und von der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit." Falls der US-Senat die Personalie bestätige, hoffe er auf eine "enge und von gegenseitigem Vertrauen und fairer Transparenz geprägten Zusammenarbeit".

Das Weiße Haus hatte am Montag mitgeteilt, dass US-Präsident Donald Trump Macgregor als Nachfolger des im Juni nach nur zwei Jahren zurückgetretenen Richard Grenell als US-Botschafter nach Berlin schicken will. Vorschläge für einen Botschafterposten müssen vom US-Senat bestätigt werden. Es ist völlig offen, wann eine entsprechende Anhörung dafür angesetzt werden könnte. Bis zur Präsidentenwahl in den USA sind es nur noch drei Monate.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Silberhorn (CSU), sagte am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk: "Er ist wohl ein Experte für militärische Planung. Es ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch ein kleines Signal ist für die Ankündigungen, die ins Haus stehen was die Präsenz der US-Truppen in Deutschland angeht." Einschränkend fügte Silberhorn hinzu, dass er die Vita Macgregors bislang nur aus den Medien kenne. "Wir setzen auf einen vertrauensvollen Dialog, auf Transparenz auf Offenheit."

Wie der frühere Botschafter Grenell tritt Macgregor immer wieder beim konservativen Sender Fox News auf, der als einer der Lieblingssender Trumps gilt. Der Oberst a.D. gilt auch wie Trump und Grenell als Kritiker der deutschen Verteidigungsaufgaben. Die Bekanntgabe der Personalie fällt in die Woche, in der Einzelheiten des geplanten US-Truppenabzugs aus Deutschland bekanntgegeben werden sollen.