Transcat hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transcat veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 77,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,570 USD beziffert, während im Vorjahr 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 331,88 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 278,42 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at