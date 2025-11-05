|
05.11.2025 06:31:28
Transcat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Transcat hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!