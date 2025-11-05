Transcat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transcat hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at