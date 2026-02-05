Transcat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Transcat ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transcat die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transcat 0,250 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Transcat mit einem Umsatz von insgesamt 83,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at