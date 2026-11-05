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05.11.2026 06:31:28
Transcat stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transcat hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 97,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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