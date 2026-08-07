Transcat zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Transcat hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Transcat mit einem Umsatz von insgesamt 92,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at